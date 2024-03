Miljoenendeal op komst? 'JPL-ster met verleden bij Gent, Kortrijk en Beveren kan naar Europese topcompetitie'

Aboubakary Koita lijkt zijn toekomst voor ogen te hebben. En dat zal er geen zijn bij STVV. Steeds meer ploegen hebben hem alvast op de radar staan, al zat hij de voorbije maanden een beetje in een dipje.

Volgens sommigen was hij al een tijdje ondermaats aan het presteren, maar Aboubakary Koita blijft wel aan een prima seizoen bezig. Bij STVV totaliseerde hij niet minder dan veertien doelpunten en twee beslissende passes.

Ondertussen zou de winger met een verleden bij onder meer Beveren, Gent en Kortrijk van makelaar zijn veranderd en zou hij azen op een nieuwe club. Dat wordt alvast verteld in Wait&See. Er is interesse uit diverse landen, klinkt het.

© photonews

Vanuit Duitsland zijn er teams die hem willen, maar zeker vanuit Turkije is er heel wat interesse voor de 25-jarige Mauretaniër die geboren werd in Senegal. STVV wil hem niet per se tegenhouden, maar zal wel boter bij de vis willen.

Drie tot vijf miljoen euro voor Aboubakary Koita

De winger heeft ondertussen een marktwaarde van vijf miljoen euro volgens Transfermarkt. Hij zou minstens drie miljoen euro moeten opleveren, al kan dat met bonussen zeker nog gaan oplopen tot een bedrag van rond de vijf miljoen euro.

De eerste concrete gesprekken moeten wel nog opgestart worden, maar we houden het graag voor jullie in de gaten.