Hayen maakt duidelijk welke speler voor grote ommekeer bij Club Brugge zal zorgen

Club Brugge speelde een oefenwedstrijd tegen het Franse Valenciennes. Het was uitkijken welke accenten de kersverse trainer Nicky Hayen zou leggen, maar de wedstrijd werd achter gesloten deuren afgewerkt.

Een journalist van Het Nieuwsblad mocht wel de oefenwedstrijd tegen de laatste uit Ligue 2 bijwonen en zag dan ook dingen die niemand anders zag. Volgens hem was het opvallend dat Hayen zich meteen heel goed thuisvoelt en coacht zoals hij altijd deed.

Dat hij nu de sterren in plaats van Club NXT onder zijn hoede heeft lijkt voor de trainer niet veel uit te maken. En het mag, na amper enkele dagen, al duidelijk zijn wie voor de grote ommekeer zal moeten zorgen bij blauwzwart.

Hayen wees Vanaken er geregeld op dat hij niet mag inzakken. De nieuwe trainer van Club Brugge wou telkens dat Balanta doorschoof, zodat de offensieve spelers niet op een eiland staan, zoals dat onder Deila wel vaak het geval was.

Rommeltje bij Club Brugge

Hayen werd echter ook geconfronteerd met het feit dat blauwzwart moeilijk schakelt van het ene naar het andere systeem. Van een 4-3-3 naar een 3-5-2 omschakelen zorgde voor nog meer chaos en minder lijn dan we dit seizoen al zagen.

Veel meer moeten de fans niet verwachten, want uiteindelijk zal de opdracht van Hayen maar tien wedstrijden duren. Dat Vanaken de grote spil wordt en de nodige vrijheid krijgt staat wel als een paal boven water na deze oefenpot.

Of dat voldoende kan zijn voor een nieuwe titel en of dit de harten van de fans sneller zal doen slaan, is nog een ander vraagstuk.