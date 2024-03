Het verschil tussen Anderlecht, Antwerp versus Club Brugge? "Dat hebben ze niet"

De kracht van Royal Antwerp en RSC Anderlecht is misschien voor een deel wel dezelfde. En dat is een kracht die ze bij Club Brugge niet hebben. En het situeert zich allemaal centraal in de verdediging.

Joris Brys had in 90 Minutes heel veel lof voor Zeno Van Den Bosch van Royal Antwerp: "Hij speelde heel matuur. Straf op zijn twintig jaar", klonk het. Om vervolgens een duidelijke vergelijking te gaan maken met enkele andere topclubs.

"Je hebt Van Den Bosch met Alderweireld naast zich en je hebt Debast met Vertonghen naast zich bij Anderlecht", aldus Brys. "En dan denk ik aan Spileers. Met alle respect voor Mechele, maar dat is toch wat Club Brugge mist dan?"

"Als je de vergelijking maakt, dan is dat toch anders?" Waarop de andere analisten in de studio meteen opmerkten dat er nog een zekere Dedryck Boyata rondloopt bij Club Brugge.

Dedryck Boyata compleet vergeten?

"En het feit dat we dan denken 'Ah, ja, die is er ook nog' zegt eigenlijk genoeg. We zijn hem al in die mate vergeten dat we er zelfs niet meer aan denken."

De 33-jarige gewezen Rode Duivel van Club Brugge kwam dit seizoen in 12 wedstrijden in totaal amper 383 minuten in actie.