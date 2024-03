🎥 Toch maar Jupiler Pro League: "Die positie komt vrij, Vanhaezebrouck ideale opvolger"

Waar zal Hein Vanhaezebrouck volgend jaar trainer zijn? De coach van KAA Gent lijkt opties zat te hebben.

De aflevering van MidMid bij PlaySports droeg deze week de titel van ‘Een tocht door de Pro League’. Naast Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans waren ook Gilles Mbiye-Beya en Yanko Beeckman, redacteur van Het Nieuwsblad van de partij.

Een onderdeel van het gesprek was ook wat er met Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent moet gebeuren. Zijn contract loopt deze zomer af, maar er zit wel nog een optie op voor een extra seizoen. Al ziet het er niet naar uit dat de club die zal lichten.

Een nieuwe ploeg lijkt dus de beste optie. “Antwerp”, zegt Sam Kerkhofs meteen. “Ik denk dat die positie zal vrijkomen en er was toch al wat geflirt.”

KV Mechelen

Gilles Mbiye-Beya vraagt zich af of Paul Gheysens en Vanhaezebrouck wel een goede mix is. “Hij zou directer samenwerken met Sven Jaecques en Marc Overmars, als die terugkomt. Volgens mij, Overmars en Vanhaezebrouck, het zijn twee voetbalkenners, dus waarom zou dat niet lukken?”, reageert Beeckman.

Winkelmans had altijd verwacht dat Vanhaezebrouck de stap zou zetten naar de subtop in het buitenland, maar dat is er nog altijd niet van gekomen. “Het is een heel speciaal figuur”, vertelt Winkelmans. “Ik zou hem heel graag nog eens bij een team als KV Mechelen zien. Zijn voetbalvisie inspireert me, hij kan toch iets creëren.”

De passage van Vanhaezebrouck bij KV Kortrijk was volgens Kerkhofs alvast fenomenaal. “Aanvallend voetbal, met ondergewaardeerde spelers”, besluit Winkelmans.