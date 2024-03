Jan Mulder over exit Vanhaezebrouck bij KAA Gent: "Ik stel per direct een ruil voor"

De kans dat Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen nog trainer is bij KAA Gent is bijzonder klein. Er wordt duchtig gespeculeerd over een mogelijke opvolger.

De trainerswals in de Jupiler Pro League was bijzonder groot dit seizoen. En er zitten nog enkele mogelijke vertrekkers in de pijplijn, waardoor er een stevige carrousel in gang zal komen richting de zomermercato.

Eén van de zekerheden is al een nieuwe trainer voor Club Brugge na het ontslag van Ronny Deila na de reguliere fase van de competitie. Maar ook KAA Gent gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer.

Ruil Vanhaezebrouck-Geraerts

Een naam die vaak valt is de terugkeer van Karel Geraerts naar de Jupiler Pro League. Hij zou al gepolst zijn door Club Brugge, zo was deze week te horen bij enkele kranten. Jan Mulder denkt er alvast het zijne van.

“Ik stel per direct een ruil Vanhaezebrouck – Geraerts voor”, zegt de Nederlander in een gesprek met HUMO.

“Hein lijkt me geknipt voor de Bundesliga, met zijn degelijke ijzeren hand is hij in staat om van het Schalke-rommeltje weer iets fatsoenlijks te maken. Karel is zijn waardige opvolger bij KAA Gent, dat zich Geraerts’ prestaties bij Union Saint-Gilloise zeker nog zal herinneren.”