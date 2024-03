Karel Geraerts naar Club Brugge? Dit heeft hij over zichzelf en andere coaches uit JPL te zeggen

Ronny Deila werd ontslagen als trainer van Club Brugge. Karel Geraerts is één van de mogelijke opvolgers die genoemd worden.

Het seizoen van Ronny Deila bij Club Brugge duurde uiteindelijk slechts tot het einde van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Nicky Hayen neemt over voor de play-offs, maar ondertussen vallen al heel wat namen van mogelijke opvolgers.

Karel Geraerts is één van de namen die genoemd worden om Ronny Deila op te volgen bij blauwzwart. Bij Schalke 04 zou hij dan volgens de bepaalde geruchten vervangen kunnen worden door… Hein Vanhaezebrouck.

“En Hasi gaat naar Gent, Leko vertrekt bij Standard, Van Bommel blijft ook niet bij Antwerp. Ach, ik laat er mijn slaap niet voor”, vertelt Geraerts zelf aan HUMO.

Geraerts wil project met ambitie

Al laat hij zijn slaap er niet voor, hij ontkent de geruchten ook niet. “Ik heb geen carrièreplan, daarvoor is het voetbal te grillig. Beslissingen in het voetbal zijn vaak ingegeven door emoties. Je mag plannen zoveel je wilt, vaak zal het niet uitkomen. Als er iets op je pad komt, is de enige vraag die ertoe doet: spring je of spring je niet?”

Geraerts is een winnaar, maar hij moet ook kunnen genieten. “Als ik dat niet meer kan, stopt het. De winnaar in mij wil zich naar de tribunes kunnen omdraaien en denken: wauw! En ik moet ambitie voelen.”

Hij houdt alvast van hoe hij zijn werk moet doen in Duitsland. “Bij Schalke is de ambitie duidelijk: terugkeren naar de Bundesliga. Dat zorgt voor druk, maar verlamt die mij? Nee, integendeel: ik geniet ervan.”