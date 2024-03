'RWDM realiseert eerste zomertransfer en haalt speler weg bij Antwerp'

Pierre Dwomoh werd dit seizoen uitgeleend aan RWDM. In de deal met Royal Antwerp FC zat ook een aankoopoptie.

Afgelopen zomer landde Pierre Dwomoh bij promovendus RWD Molenbeek. Hij werd door Royal Antwerp FC uitgeleend. In de deal zat ook een aankoopoptie.

Na verschillende moeilijke passages bij Genk, Antwerp, Braga en Oostende werd het verhaal bij de Brusselaars toch min of meer een succes voor Dwomoh.

Volgens Sudinfo zal de club dan ook de aankoopoptie lichten voor de speler die laten zien heeft dat zijn lichaam wel degelijk het hoogste niveau aankan in een reeks van opeenvolgende wedstrijden als basisspeler.

1 miljoen euro voor Dwomoh

Het management van RWDM legt hiervoor 1 miljoen euro op tafel. Dwomoh, die in juni nog maar 20 jaar wordt, wordt daardoor definitief een speler van RWDM.

De Brusselse club moet wel nog de Relegation’s play-offs afwerken om een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League af te dwingen. De club besliste dit weekend om de sportieve leiding daarvoor in handen te leggen van Yannick Ferrera.

Die volgt Bruno Irles op, die amper twee maanden in dienst was bij de club, maar niet voor de gewenste ommekeer kon zorgen. Dwomoh had eerder dit jaar al aangegeven dat hij zelf ook graag aan boord wou blijven bij RWDM.