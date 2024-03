Vandenbempt heeft zware bedenking bij titelstrijd: "Anderlecht weet diep van binnen dat ze nog niet klaar zijn"

Volgende week beginnen de play-offs en Union SG gaat die in als topfavoriet. Al ziet Peter Vandenbempt wel kansen voor Anderlecht.

Voor Vandenbempt is Union nog altijd de grote titelfavoriet. Zij hebben de laatste weken wat van hun pluimen gelaten. "Het heeft heel lang gevoetbald met het gevoel ‘ons kan niks gebeuren’", zegt hij in De Morgen.

"Op Genk bijvoorbeeld, waar ze niet zo heel goed speelden, had je als toeschouwer toch constant het gevoel dat het na negentig minuten wel goed zou komen. Wat uiteindelijk ook gebeurde."

Prietpraat

“Maar de laatste weken zie je steeds meer barstjes in dat pantser. De spelers die echt top moeten zijn om de ploeg te laten draaien, zoals Puertas en Amoura, zijn dat net iets minder. Burgess verdedigt al een aantal weken op één been, waardoor het er allemaal nog net iets houteriger uitziet."

Al ziet hij ook een andere speler opstaan. "Maar goed, als ik dan aan de andere kant van het veld Gustaf Nilsson zie lopen... Op dit moment is hij, met voorsprong, de beste spits in eerste klasse. Hij doet me steeds meer aan Jan Koller denken."

Anderlecht is nog niet helemaal klaar

Na twee keer ernaast te hebben gegrepen, zal Union dit keer wel een prijs moeten pakken. “Het is nu echt wel van moeten. Wie iets anders beweert, vertelt prietpraat. Wanneer ze nu, na zo’n parcours, tweede worden en de bekerfinale verliezen, opnieuw overal naast grijpen, dan kun je toch niet van een geslaagd seizoen spreken."

Grote uitdager wordt Anderlecht, waar ze na een desastreus vorig seizoen de weg naar boven weer hebben ingeslagen. “Natuurlijk wil ook Anderlecht graag kampioen spelen. Maar diep vanbinnen weten ze dat ze daar misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Jesper Fredber vertelde bij zijn aantreden dat hij vier transferperiodes nodig zou hebben om een ploeg te bouwen."