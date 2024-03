Ook belangrijke wijzigingen qua refs in Challenger Pro League én er wordt gedacht aan oplossing voor frusterend tijdverlies

Het Referee Department zal grote wijzigingen ondergaan voor de play-offs. Tijdens de Champions' Play-offs zullen er vaste VAR-teams zijn en worden de beslissingen door het team genomen. Maar ook in de promotie play-offs zijn er veranderingen.

Eindelijk zal er ook daar een VAR zijn. Dat is al jaren een frustratie, maar voor de beslissende matchen voor promotie zal er wel één zijn. "Dat was belangrijk, omdat daar veel op het spel staat", klinkt het bij de nieuwe directeur van het Referee Department, Peter Willems.

"Jammer genoeg zijn er praktische beperkingen die ervoor zorgen dat het in sommige gevallen een ‘VAR-light’ zal worden, maar we vinden het belangrijk dat ook in die belangrijke eindfase zoveel mogelijk correcte sleutelbeslissingen te hebben", vertelt hij in HLN.

Buitenspellijn automatisch?

Maar ook de buitenspellijn, die nu nog manueel getrokken moet worden, verandert waarschijnlijk. Dat neemt soms heel veel tijd in beslag. “We bekijken dat samen met de Pro League."

"De clubs bestuderen hoe ze de data van de spelers zullen capteren - het is mogelijk dat die data ook kunnen gebruikt worden voor een systeem om die buitenspellijn te trekken."

"Maar het is dus nog te vroeg om er concreet over te praten. Hetzelfde geldt voor communicatie van de scheidsrechters. We bestuderen hoe we het publiek beter kunnen informeren, ook al tijdens de wedstrijd, maar het is nog te vroeg daarvoor. Onder meer omdat onze stadions niet de meest moderne zijn."