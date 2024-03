Vanhaezebrouck een optie voor Antwerp? "We hebben geen lijstje"

Royal Antwerp zou wel eens voor een drukke transferzomer kunnen staan. Er worden heel wat namen gelinkt aan een vertrek, onder wie ook coach Mark van Bommel.

Heel wat jongens van The Great Old zouden deze zomer wel eens andere oorden kunnen opzoeken. Maar een heet hangijzer is ook de positie van trainer Mark van Bommel. Er gaan heel wat geruchten dat hij de club zou verlaten.

“We hebben vorig jaar lang onderhandeld om het contract van de coach open te breken. Hij ligt hier nog tot 2025 onder contract. Maar wij zijn uiteraard niet dom”, klinkt het bij CEO Sven Jaecques in Gazet van Antwerpen.

Dat hij vorig jaar de dubbel pakte en ook dit jaar meedoet voor de prijzen maakt hem gegeerd wild op de transfermarkt. “Als er straks grotere clubs komen aankloppen, dan bestaat de kans dat hij vertrekt. Wij gaan spelers of coaches niet tegenhouden als ze een stap hogerop kunnen zetten.”

Vanhaezebrouck in beeld bij elke topclub

Een vervanger heeft Jaecques nog niet op het oog. “Als club heb je uiteraard een idee van het profiel van een coach, maar een lijst maken doe je pas als het effectief nodig is.”

Hein Vanhaezebrouck zal ongetwijfeld ook voor Antwerp een optie zijn. “Wordt Vanhaezebrouck niet aan elke topclub gelinkt? Logisch, overigens. Hij is na dit seizoen transfervrij. Maar bij ons is dat voor alle duidelijkheid dus niet aan de orde. We zullen ook nooit op individuele namen reageren.”