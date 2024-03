Zo is KV Mechelen omgegaan met immense ontgoocheling na missen Champions' Play-offs: "Dat zit nog in ons hoofd"

Even terugspoelen naar twee weken geleden. KV Mechelen miste de Champions' Play-offs na een nederlaag in Leuven. Het heeft daar zaterdag wel revanche voor kunnen nemen.

"Chapeau voor mijn jongens. Ik wilde zien hoe ze zouden reageren na die laatste wedstrijd", snijdt Besnik Hasi zelf het missen van die Champions' Play-offs aan. "Dat zit nog altijd in ons hoofd, maar tijdens de wedstrijd heb ik dat niet gemerkt bij mijn jongens. Ze hebben alles gegeven, zoals in de wedstrijden voordien."

Dan wil je ook wel eens dat aan het eind van het verhaal die beloning volgt. "Blij dat we eindelijk winnen van Leuven, want een 2-2-eindstand zou een grote klap geweest zijn voor ons." Norman Bassette licht ons toe hoe ze zich in Mechelen over die ontgoocheling van twee weken geleden heen hebben gezet.

© photonews

"We zijn professioneel. Als je prof bent, moet je snel overgaan tot andere dingen. We hadden een nieuwe match om voor te bereiden. De coach heeft de ploeg meteen op Play-off 2 gericht." Bovendien wil de aanvaller het positieve nog blijven onthouden.

"Oké, er was die teleurstelling, maar de ploeg heeft het ook goed gedaan om in de positie te komen om voor Play-off 1 te spelen." Ook Elias Cobbaut weet ons te vertellen over het mentale proces na de slotspeeldag van de reguliere competitie.

© photonews

"Natuurlijk is die ontgoocheling enkele dagen blijven duren. We hebben dan een oefenmatch gespeeld en twee-drie dagen vrij gekregen. En dan heeft iedereen zijn familie gezien enzo. Dan kom je terug met een ander gelaat, een ander gezicht. Dat heb je nu ook gezien, denk ik."