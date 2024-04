Miron Muslic geeft duidelijke oorzaak voor barslechte tweede helft van Cercle Brugge

Zo goed was Cercle Brugge in de eerste helft, zo slecht was het in de tweeede helft. Coach Miron Muslic had daar een verklaring voor.

Cercle scoorde op het halfuur met dank aan topschutter Denkey. In die eerste helft duwde Cercle de buren van Club goed achteruit, maar daar was in de tweede helft niets meer van te merken.

De Vereniging was nergens meer. "In de tweede helft verloren we de intensiteit, structuur en moed na de vervangingen", verklaarde Miron Muslic achteraf. Op het uur wisselde hij Ravych en Felipe Augusto, een kwartier voor tijd Minda.

Wissels hebben veel invloed op Cercle

"We verloren daardoor veel intensiteit en structuur. En als Cercle zonder structuur en inzet speelt, dan zakken we diep terug. Daar is Cercle niet goed in. Het punt dat we vandaag pakken is met geluk", zei Muslic.

"We misten wat moed de laatste 20 tot 25 minuten, iets wat normaal gezien niet past bij onze kleedkamer. Doelman Warleson was de beste man op het veld vandaag, dat zegt veel."

"In de play-offs spelen we nu tegen de beste teams, dus we moeten onze limieten opzoeken om te overleven en te presteren. Je moet de kwaliteit van Club ook respecteren, want ze waren sterk. Ze verdienden meer dan een punt."