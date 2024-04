Disciplinair Comité heeft zaak over salonremise behandeld: KRC Genk, Westerlo en Rik De Mil willen allemaal hetzelfde

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie gebeurde er nog veel. Er werd achteraf wel vooral over één wedstrijd gepraat: Westerlo-Genk. Op dinsdag werd de zaak van de salonremise behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Een uitspraak zou zo snel mogelijk volgen.

Na de salonremise tijdens KVC Westerlo-KRC Genk ontstond er heel wat commotie. Het Bondsparket vroeg om strenge straffen. Beide clubs zouden een boete van 10.000 euro krijgen en iedere speler die op het veld stond individueel ook een van 1.000 euro.

Wouter Vrancken En Rik De Mil riskeren een schorsing van drie speeldagen, waarvan één met uitstel. Ook voor Kayembe en Madsen die een balletje naar elkaar speelden werd een schorsing van twee wedstrijden gevraagd.

Volgens Het Laatste Nieuws vraagt KRC Genk nu om vrijspraak voor Wouter Vrancken en alle spelers, inclusief Joris Kayembe. KVC Westerlo vroeg ook om vrijspraak voor alle spelers buiten Nicolas Madsen, de club zou zich kunnen "verzoenen met een voorwaardelijke straf".

Rik De Mil aan het woord

Ook Rik De Mil was aanwezig. De huidige coach van Charleroi vroeg om vrijspraak en kwam zelf aan het woord. "Ik heb nooit tegen mijn spelers gezegd dat het op die manier moest gebeuren. Nu word ik voor vier minuten zwart gemaakt in de pers, wordt geïnsinueerd dat er sprake is van matchfixing, word ik ontslagen", vertelde hij volgens HLN.

"Ik vind dat ik al veel te zwaar gestraft ben geweest. Ik heb alles correct gedaan om Westerlo te redden en mijn job zo goed mogelijk te doen. En daarom vraag ik om geen sanctie te krijgen. En de insinuaties van matchfixing en afspraken met Wouter Vrancken zijn totaal onterecht", besluit De Mil.