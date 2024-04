'Jan Vertonghen heeft belangrijke beslissing genomen: dan stopt hij als Rode Duivel'

Jan Vertonghen heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Hij zal na het EK in Duitsland stoppen bij de nationale ploeg van België.

De toekomst van Jan Vertonghen is nog heel onzeker bij Anderlecht. Over de Rode Duivels zou hij nu al wel een beslissing genomen hebben. Volgens Het Nieuwsblad stopt Vertonghen na het EK in Duitsland als international.

De krant meldt dat het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt werd omdat de speler zich wil focussen op de play-offs met Anderlecht. Wel zou hij het duidelijk gemaakt hebben in besloten kring.

Jan Vertonghen heeft momenteel 154 caps op zijn naam staan. Hij kon tien keer scoren als Rode Duivel. Zijn debuut maakte hij op 20-jarige leeftijd onder René Vandereycken, tegen Portugal.

Tegen Engeland dropte bondscoach Domenico Tedesco hem nog in de basis, samen met Zeno Debast. Iets wat de fans al langere tijd graag wilden zien.

Wanneer Vertonghen zelf de beslissing bekendmaakt blijft nog maar de vraag. Hij strijdt momenteel met Anderlecht voor de titel en wil zich daarop focussen.