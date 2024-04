Analist zéér streng voor miljoenengoudhaantje van Club Brugge: "Dan moet je streng zijn als coach"

Antonio Nusa kon deze winter bijna voor 37 miljoen euro naar Engeland vertrekken, maar de deal sprong in allerijl af. Iedereen is het erover eens dat de jonge Noor een absoluut toptalent is. Maar soms mag het nog wel wat meer zijn, vinden de analisten.

De 18-jarige Antonio Nusa was deze winter bijna van Brentford, maar de deal liep mis bij de medische testen. Komende zomer lijkt hij sowieso onhoudbaar voor Club Brugge en zullen de clubs opnieuw in grote getale komen aankloppen.

Met een marktwaarde van liefst zeventien miljoen euro zal hij sowieso een dure vogel worden bij een transfer. Al is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt een paar maanden geleden wel gezakt van twintig miljoen euro.

En het seizoen van de jonge Noor is ook niet echt waanzinnig te noemen, zeker niet als het gaat over de statistieken. Vier goals en vier assists over alle competities heen, in 1689 speelminuten voor Club Brugge. Daarmee is hij maar om de 211 minuten eens van belang voor blauw-zwart.

Ook tegen Cercle Brugge in de Brugse derby miste hij een aantal open kansen. Wesley Sonck was dan ook streng voor de Noorse international: "Het was gek dat Club Brugge niet won van Cercle Brugge, want ze hadden veel kansen", klonk het in Extra Time.

Antonio Nusa had moeten scoren volgens Wesley Sonck

"In de eerste helft had hij het heel moeilijk en nam hij veel foute beslissingen aan de bal. Sommige zaken doet hij normaal beter, want hij heeft veel kwaliteiten en talent. Hij krijgt vier schietkansen vanuit de grote rechthoek en drie van de vier trapt hij te centraal."

"Als je zo kansen krijgt? Dan moet je daar eigenlijk meer mee doen, vind ik. Dan moet je streng zijn als trainer. Ondanks zijn blessures en soms mindere vorm had er daar eentje gewoon direct van binnen gemoeten."