Charleroi-coach Rik De Mil komt met ferme repliek in verdediging salonremise Westerlo - Genk en verwijst naar job bij Club: "Niemand wilde dat Antwerp kampioen werd, maar ..."

Op dinsdag kwam het Bondsparket bij elkaar in de zaak rond de salonremise tussen KVC Westerlo en KRC Genk. Daar nam Rik De Mil langdurig het woord en kwam hij met een zeer vurig pleidooi. Daarbij sprak hij ook over het bestuur van KVC Westerlo.

Over de salonremise tusesn KVC Westerlo en KRC Genk werd al veel verteld. Door de 1-1 waren zowel Westerlo (gered) als Genk (Champions' Play-off) gelukkig en dat leverde een schijnvertoning op in de laatste minuten.

Westerlo had gewoon kunnen doorspelen, want had niets meer te winnen of te verliezen. Toch deden ze dat niet. Rik De Mil is ondertussen coach van Charleroi, maar heeft zich vurig verdedigd over wat er allemaal gebeurde. Hij vraagt dan ook de vrijspraak.

© photonews

"Vraag aan alle spelers van Westerlo en Club Brugge of ik fair en correct ben, en iedereen zal u dat bevestigen", richtte hij volgens Het Laatste Nieuws het woord rechtstreeks richting bondsprocureur Ebe Verhaegen.

Kampioensmatch en verwijzing door Rik De Mil naar Union - Club Brugge

"Ik hoor u graag zeggen: ‘Wat als dit zou gebeuren in de kampioensmatch?’ Vorig jaar heb ik bewezen dat ik wat dat betreft recht in mijn schoenen sta", is de huidig coach van Charleroi wel héél erg vurig over zijn job bij Club Brugge.

"25.000 man had mij toen gevraagd om van Union te verliezen, want niemand wilde dat Antwerp kampioen zou worden. Wel, wij hebben met Club die match gewonnen door te vechten tot het einde." Een vurig pleidooi in een vraag om vrijspraak van de coach.