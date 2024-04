Nieuwe serieuze opdoffer voor Antwerp? Serieuze vragen bij fitheid absolute sterkhouder

Royal Antwerp FC moet het de rest van de Champions' Play-off stellen zonder doelman Jean Butez, die een breukje heeft in zijn hand. Mogelijk dat er nog een andere speler eventjes buiten strijd zal zijn.

Na het drama dat Jean Butez trof - hij brak zijn hand en is er zo tot het einde van het seizoen niet meer bij voor Royal Antwerp FC - is er nu mogelijk ook slecht nieuws over Vincent Janssen. Tegen Anderlecht werd hij gewisseld na de rode kaart voor Wijndal.

Dat was volgens coach Mark van Bommel bij de rust al besproken. "Vincent is superbelangrijk voor ons. Maar om te weten wat er allemaal speelt, moet je weten wat er doorheen de week gebeurt", zei de coach daar op zijn persconferentie over achteraf.

Gebrek aan frisheid bij Vincent Janssen?

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er twijfels over de fitheid van Vincent Janssen. Die zou mogelijk de komende weken wat rust kunnen/moeten krijgen om de batterijen weer helemaal op te laden. Mogelijk is er meer aan de hand volgens de krant.

"Hij speelt goed, maar ik heb er een dubbel gevoel bij", liet ook Franky Van der Elst optekenen in Extra Time. "De spits speelt te vaak op een eiland door Janssen in zijn nieuwe rol. En hij moet ook nog eens scoren zelf natuurlijk.

"Hij staat te ver van de goal. Ik snap het niet, want hij is je topschutter." En blijkbaar was hij niet helemaal fit, opperde ook Filip Joos. De komende dagen of weken zal moeten blijken hoe ernstig de situatie concreet is voor Janssen.