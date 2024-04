Wouter Vrancken greep drastisch in en... heeft zijn ploeg weer op de rails: "Heel slim gedaan van hem"

Zo'n reflectieperiode na de reguliere competitie kan soms wel deugd doen. Wouter Vrancken en zijn staf kropen achter de tekentafel en gooiden weg wat niet meer werkte. Ze kwamen met een heel ander systeem en veldbezetting op de proppen. En het werkte duidelijk...

Tussen 16 september en 1 april lagen 23 competitiematchen waarin Union niet verloor. Die 16de september kwam Genk ook al winnen in het Dudenpark. Op 1 april liep het opnieuw mis voor de leider. Wouter Vrancken had immers een concept ontwikkeld waar ze geen antwoord op hadden.

Fundamenten opnieuw gemetst

Genk speelde een heel seizoen in een 4-2-3-1. In zijn eerste match van de play-offs kwamen de Limburgers ineens in een 3-4-2-1 aan de aftrap. Iets waar Union duidelijk niet op gerekend had. Het gebeurt weinig dat de mannen van Alexander Blessin het middenveld moeten prijsgeven, maar Puertas, Lazare en Sadiki liepen verloren tussen een overtal aan blauwhemden.

Niet toevallig hoor, want Vrancken wou twee dingen bereiken: meer defensieve stabiliteit met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Maar ook meer stootkracht door het midden. Union was centraal in de defensie verzwakt en daar wou hij van profiteren door er zoveel mogelijk mensen door te loodsen.

Georganiseerde chaos creëren, dat doet Vrancken graag. Maar achteraan moest het stevig staan. "Wouter heeft dat heel goed gedaan", analyseert Georges Leekens bij ons. "Hij heeft zijn systeem veranderd en vertrouwen gegeven aan zijn verdediging."

Met Cuesta, McKenzie en Sadick staat er inderdaad wel een muurtje. Kayembe en El Ouahdi zijn dan weer jongens met grote longen. "Als je gebouw goeie fundamenten heeft, dan staat het stevig. Als de fundamenten niet goed zijn, rammelt het langs alle kanten. Dat heeft Wouter slim gezien", vindt Leekens.

Ook tegen de 'dark horse'?

De kans is heel groot dat Vrancken die compositie ook zal aanhouden. Tegen Antwerp moet de strijd immers ook op het middenveld gewonnen worden. Net als tegen Cercle en Club. Enkel Anderlecht is zo'n beetje een 'dark horse'.

Die moeten de bal niet hebben en slaan het middenveld dikwijls als eens over om zoveel mogelijk over de flanken te spelen. Of Kayembe en El Ouahdi dat allemaal gaan kunnen belopen, is de vraag. Maar Genk kan in zijn nieuwe opstelling best wel eens gelanceerd zijn.

En zou Genk niet eens best nadenken voor ze hem eventueel laten vertrekken? We zijn niet heel zeker of ze snel een betere gaan vinden...