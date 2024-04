Werk aan de winkel na offensieve blunders? Kapitein Hans Vanaken spreekt klare taal

Club Brugge begon maandag met een gelijkspel tegen de buren van Cercle Brugge. Zowel offensief als defensief lijken er nog wat werkpunten te zijn.

Een totaal van 28 schoten, waarvan zeven op doel en een xG van 3,74. En toch scoorde Club Brugge tegen Cercle Brugge maar één keer. Het doelkader werd drie keer geraakt, maar vooral de afwerking moet beter.

Gaat Club nu meer trainen op afwerking? "We kunnen daar een hele week op trainen, maar dan zijn we nog altijd niet zeker dat het ook lukt tijdens de wedstrijd. We hebben daar dit jaar al genoeg op getraind."

"Het is gewoon iets tijdens de wedstrijd wat gebeurt of niet gebeurt. We moeten gewoon onze koelte bewaren als we in die positie komen. Nu moeten we gewoon focussen en trainen voor de wedstrijd tegen Anderlecht."

Odoi ziet ook defensief werk bij Club Brugge

Ook defensief leek niet alles op punt te staan. Cercle scoorde dan wel maar één keer, maar schoot in totaal ook maar vier keer op doel. Bij de tegengoal stonden Utkus en Denkey ook helemaal vrij.

"Over het tegendoelpunt gaan we het nog hebben in de kleedkamer, daar werden afspraken niet nageleefd", zei Denis Odoi. Het zal zondag tegen Anderlecht dus allemaal wat beter moeten voor Club.