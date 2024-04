Zelfs de statistieken zijn in het voordeel van Anderlecht: 9 op 13 keer gelukt

Anderlecht heeft zijn debuut in deze Champions' Playoffs zeer goed doorstaan. De druk ligt nu op de schouders van Union, slechts twee weken voor de derby.

Door hun eerste confrontatie tegen Antwerp te winnen, slaagde Sporting Anderlecht in een van de moeilijkste stappen: een succesvol debuut maken in de Champions' Playoffs. Iets wat niet per se gezegd kan worden van Union Saint-Gilloise.

De titelrace is nieuw leven ingeblazen na de resultaten van dit weekend .In ieder geval lijkt alles mee te zitten voor de Brusselaars , zelfs de statistieken, volgens La Dernière Heure.

Inderdaad, een gekke statistiek zou Anderlecht op het juiste spoor zetten. In negen van de dertien edities van de Playoffs sinds hun oprichting is de toekomstige kampioen begonnen met een overwinning.

Anderlecht en Union moeten nog twee keer tegen elkaar spelen. Van de vijf keer dat Anderlecht kampioen speelde sinds de invoering van de play-offs startten ze twee keer met een zege, één keer met een gelijkspel en twee nederlagen.

Er moeten nog steeds 27 punten worden verdeeld in deze Champions' Playoffs en er staan ook nog twee ontmoetingen tussen Sporting Anderlecht en Union Saint-Gilloise op het programma.

Zoals eerder al gezegd zullen de komende twee speeldagen bepalend worden voor het verdere verloop. Het is zelfs niet uitgesloten dat er zich nog een derde hond in het spel komt moeien.