Moet KRC Genk deze zomer nog een vertrek vrezen? "Dat is iets voor na de play-offs"

KRC Genk begon goed aan zijn play-offs en zal dit seizoen nog proberen om zo hoog mogelijk te eindigen om Europees voetbal te verzekeren. De club kan deze zomer een aantal spelers zien vertrekken.

KRC Genk moet deze zomer het vertrek van een paar spelers vrezen. Bilal El Khannouss zal na dit seizoen al sowieso vertrekken bij de Limburgers. Mark McKenzie kan ook rekenen op heel wat interesse.

Maar er is er nog eentje van wie zijn toekomst onzeker is. Dat is Mujaid Sadick. De Spaanse verdediger praat duidelijk ook nog niet graag over een mogelijke transfer.

"Al onze focus moet nu naar de play-offs gaan", begint hij bij Het Belang van Limburg wanneer er naar zijn toekomst gevraagd wordt. "Die zijn te belangrijk om nu te gaan speculeren over mijn toekomst."

Sadick houdt ook rekening met wat zijn familie denkt over een mogelijke transfer. "Op de eerste plaats de mening van mijn familie. Maar zoals gezegd, dat is iets voor na het seizoen."

Hij speelde dit seizoen al 18 competitiewedstrijden voor KRC Genk. Afgelopen weekend mocht hij starten in het experimentele elftal van Wouter Vrancken, wat heel goed liep.