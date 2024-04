Nog een coach met ferme kritiek: "Dat kan alleen in België"

Het was een drukke vrijdag als het gaat over persconferenties. En alle coaches hadden wel wat kritiek te uiten, zo blijkt. Ook Miron Muslic kon niet uitblijven over wat hij te vertellen had over de match tegen Union SG.

Miron Muslic moet met Cercle Brugge op zondagnamiddag op bezoek bij leider Union SG. En de coach van De Vereniging kan zich niet helemaal voorbereiden op de wedstrijd. Reden daartoe is dat er nog onduidelijkheid is over een mogelijke schorsing.

De vraag is namelijk of Christian Burgess erbij kan zijn voor de thuisploeg. Dat is tot op heden nog altijd niet geweten. En dat vreet toch wel een beetje aan de coach van Cercle Brugge, die liever eerder duidelijkheid had gehad.

"We hebben de match voorbereid in de veronderstelling dat Burgess zal spelen. Maar het is weer iets typisch aan België en het Belgisch voetbal dat er nog steeds geen duidelijkheid is over die zaak", aldus Muslic op zijn persconferentie.

Typisch aan België?

"Dat schorsingen zo bizar geregeld worden en zoveel onduidelijkheid teweegbrengen? Dat kan echt alleen maar in België, maar dat zijn we intussen gewoon", kon er een cynische sneer vanaf bij de coach van Cercle Brugge.

Union SG staat voorlopig samen met RSC Anderlecht op kop in de Champions' Play-off, Cercle Brugge staat na een puntendeling tegen Club Brugge ondertussen op de zesde plaats in de eindstrijd van de Jupiler Pro League.