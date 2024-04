Bormans haalt ook uit naar de pers: "Zeer, zeer pijnlijk" - Burgess: "Ik wou naar Lazare gooien"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Peter Vandenbempt had het al aangehaald: Philippe Bormans was kwaad op hem omdat Vandenbempt gezegd had dat hij het niet vond kunnen dat de CEO van een club naar de bondsprocureur belt en ook nog eens boven zijn hoofd gaat. Maar dat verhaal verscheen in alle kranten.

Bormans kreeg de wind van voren van heel wat analisten en journalisten. Velen vonden het 'not done' dat Bormans de bondsprocureur en zijn oversten probeerde te 'beïnvloeden'. Bormans kwam na de zitting over de 'zaak Burgess' terug op die verwijten. "Ik ben al meer dan tien jaar CEO, al dat harde werk is door het slijk gehaald. De laatste 48 uur heb ik dingen gelezen over mezelf dat is heel pijnlijk. " "Vandaag ligt alles op tafel. Maar wat in de pers is gebeurd, is zeer zeer pijnlijk. Ik hoop dat de pers in het vervolg twee keer nadenkt voor iets wordt geschreven." Christian Burgess mocht zichzelf ook verdedigen. Hij haalde aan dat hij geen rood had moeten krijgen. "Ik hoop dat alles rechtvaardig afgehandeld wordt. Ik heb zin om te spelen tegen Anderlecht." "Ik wilde tijdens die wedstrijd tegen Genk gewoon zo snel mogelijk het veld weer in. Voor mij maakt de speler een beweging om dat te verhinderen. We hadden nog maar dertig seconden te spelen. Ik wilde richting Lazare gooien, die vijf meter achter de speler van Genk stond."