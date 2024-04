Charleroi verwelkomt voormalige pion van Standard

Sporting Charleroi is vorig weekend gestart met de Relegation Play-offs. De Zebra's hebben slechts één doel aan het einde van dit seizoen: zich redden.

Charleroi heeft tijdens de eerste speeldag van de Relegation Play-offs niet gerustgesteld. De Carolo's slaagden er niet in om te scoren tegen RWDM (0-0).

Als leider van deze Play-downs met een voorsprong van 5 punten op de eerste achtervolgers, Eupen en KV Kortrijk, is Charleroi logischerwijs de grote favoriet om zich te redden.

Charleroi verwelkomt zijn nieuwe videoanalist

De club beleeft een zeer moeilijk seizoen, ongetwijfeld een van de slechtste uit zijn recente geschiedenis. De resultaten zijn al maanden ver onder de verwachtingen en ambities.

Charleroi heeft besloten om zijn coach Felice Mazzù te ontslaan in deze gespannen sportieve sfeer, en de bijna onhoudbare relatie tussen het bestuur en de supporters. Hij werd al snel vervangen door Rik De Mil.

Voor het vertrek van Mazzù had Charleroi al besloten om afscheid te nemen van zijn videoanalist, Sandro Salamone. Volgens La Dernière Heure is hij vervangen door Amaury Smits. Hij was in die rol ook actief bij SL 16, de beloftenploeg van Standard.