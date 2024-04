Gaat Van Bommel voor tactische ommezwaai na 0 op 6? Vrancken toonde hem alvast hoe het moet

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp en Mark Van Bommel hadden zich wellicht wat anders voorgesteld van de play offs. Na twee speeldagen bengelen ze onderaan nadat ze in de eerste twee speeldagen nog geen punten konden pakken.

Twee keer verloor Antwerp met het kleinste verschil, al voorkwam Lammens als beste man bij Antwerp dat de score hoger opliep. Zo hield hij El Khannous én El Ouahdi in een rechtstreeks 1 op 1 duel van de 0-2. Butez riskeerde lijf en leden om de 2-0 in Anderlecht te voorkomen en is daardoor momenteel geblesseerd.

Kopzorgen op twee vlakken voor Van Bommel

Het is vooral aanvallend en in de opbouw dat Antwerp tekort schiet. En daar komen nog eens kopzorgen bij voor trainer Mark Van Bommel. Hij recupereert volgende week wel Owen Wijndal op de linksachter maar wie komt er rechts te staan?

Jelle Bataille moest tegen Racing Genk geblesseerd naar de kant en Ritchie De Laet speelde een belabberde eerste helft waarbij hij meer met de randzaken bezig was dan met voetballen. Bijgevolg haalde Van Bommel hem eraf bij de rust.

En zo dwong hij zijn trainer tot een tactische ommezwaai die wellicht wel toegepast kan worden in de komende wedstrijden. Antwerp ging namelijk in een 3-5-2 spelen. Het lijkt op een scenario zoals dat van Genk. Deels noodgedwongen van systeem veranderen maar ook deels omdat het huidige niet genoeg resultaat oplevert.

Beter een goede kopie dan een slecht origineel

En waarom zou hij niet proberen om zoals Vrancken en Genk te spelen, in een soort van 3-2-2-2-1? Vrancken deed het omdat er geen wingers waren, Van Bommel kan het doen omdat er niet genoeg backs zijn. Beter een goede kopie dan een slecht origineel luidt de leuze.

Wijndal komt zeker terug, Bataille misschien. Ze kunnen allebei op de wingback uit de voeten indien nodig en Janssen kan nog steeds tussen de linies blijven lopen. Bovendien speelde Bataille eerst in de driemansverdediging voor zijn wissel. Al start Van Bommel dan wellicht liever met Coulibaly.

Van Bommel moet een lastige puzzel leggen na de 0 op 6. Met twee verplaatsingen in Brugge in het verschiet, zou een verandering van systeem misschien wel voor dat nieuwe elan kunnen zorgen. En misschien is het net de perfecte voorbereidingstijd op de bekerfinale van binnenkort?