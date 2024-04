Verrassende carrièreswitch: Anderlecht-icoon plots op... Waalse N-VA-lijst

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De N-VA heeft de lijsten onthuld die het zal presenteren in Wallonië tijdens de verkiezingen. Op een van die lijsten komen we Jacky Munaron (ex-Anderlecht) tegen.

Jacky Munaron (67 jaar) koos voor een straffe carrièreswitch. Hij houdt zich nu met de politiek bezig. De voormalige doelman van RSC Anderlecht, die van 1974 tot 1989 bij paars-wit speelde, zal vijfde staan op de N-VA-lijst in Waals-Brabant, geleid door Drieu Godefridi.

Even geleden onthulde de N-VA haar wens om vijf lijsten te lanceren in Wallonië om te reageren op de Vivaldi-coalitie en een nieuwe nationalistische beweging in het zuiden van het land te creëren.

Om aan populariteit te winnen, besloot N-VA dus beroep te doen op een bekende naam in het Belgische voetbal. Munaron wil daar graag bij helpen.

De ex-doelman verzamelde acht caps bij de Rode Duivels. Hij trok ook mee naar het WK 1982, het WK 1986 en het EK 1984.

Munaron kende bij RSC Anderlecht heel wat successen. Hij won vier keer de landstitel met paars-wit en is een van de grootste legendes van de club op zijn positie.