Opvallende ingreep bij de KBVB voor volgend seizoen: Reviewcommissie wordt opgeheven

Vanaf 1 juli 2024 zal de reviewcommissie in het Belgische profvoetbal worden afgeschaft. Deze commissie werd oorspronkelijk ingesteld om opzettelijke zware fouten of zwaar misplaatste gedragingen te bestraffen in wedstrijden van de Croky Cup of de 1B Pro League, waar geen VAR (Video Assistant Referee) is.

De oorspronkelijke rol van de reviewcommissie was cruciaal in situaties waar directe videohulp ontbrak. Tijdens deze wedstrijden konden incidenten die door de scheidsrechter onopgemerkt bleven, alsnog beoordeeld en bestraft worden. Dit zorgde ervoor dat spelers verantwoordelijk gehouden werden voor hun acties, zelfs als deze niet onmiddellijk opgemerkt werden tijdens de wedstrijd. De commissie fungeerde als een vangnet om de integriteit van het spel te beschermen. Met de afschaffing van de reviewcommissie richt de Pro League zich nu op het onderzoeken van alternatieve methoden om de sportieve eerlijkheid te waarborgen. Een van de voorgestelde oplossingen is de introductie van een 'light' VAR-systeem voor wedstrijden in de 1B Pro League. Dit systeem zou een beperkte versie van de volledige VAR kunnen zijn, specifiek ontworpen om belangrijke incidenten te beoordelen zonder de volledige infrastructuur die bij de huidige VAR vereist is. In afwachting van de mogelijke implementatie van een 'light' VAR, heeft de Pro League ook aangegeven dat de match delegate een grotere rol kan spelen in het monitoren van wedstrijden. De match delegate, die al verantwoordelijk is voor het waarborgen van een soepel verloop van de wedstrijd, zou ook bepaalde aspecten van het beoordelingsproces op zich kunnen nemen. Dit zou kunnen betekenen dat zij een meer actieve rol krijgen in het rapporteren van ernstige overtredingen en misdragingen.