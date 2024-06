OH Leuven en Westerlo bikkelen om verdediger die ooit het leven van tegenstander redde

OH Leuven en KVC Westerlo willen volgend seizoen een rustiger seizoen proberen te draaien dan in de huidige jaargang. En daartoe willen ze zich maar wat graag gaan versterken met een aantal interessante spelers.

OH Leuven en KVC Westerlo komen in hun zoektocht naar nieuwe spelers ook in elkaars vaarwater terecht. Zo zouden ze beiden interesse hebben in Luka Lochoshvili. Dat laat alvast Tuttomercatoweb weten deze dinsdag. Luka Lochoshvili heeft momenteel een marktwaarde van 1,1 miljoen euro volgens Transfermarkt en is momenteel eigendom van het Italiaanse Cremonese. Daar ligt hij nog twee jaar onder contract en de Italianen willen hem niet zomaar laten gaan. © photonews De 26-jarige centrale verdediger is momenteel met Georgië actief op het EK in Duitsland, iets wat mogelijk van belang kan zijn voor zijn marktwaarde. Luka Lochoshvili maakte zowel tegen Turkije als tegen Tsjechië zelfs minuten.

Los van zijn voetballende kwaliteiten als stevige verdediger is Luka Lochoshvili bovendien ook een echte levensredder. Dat bewees hij een paar jaar geleden in 2022, toen hij nog actief was in de Oostenrijkse competitie.

Als verdediger van AC Wolfsberger redde hij toen het leven van de stikkende Georg Teigl van tegenstander Austria Wien. Zijn hele snelle optreden leverde hem toen heel veel lof op van vriend en vijand.