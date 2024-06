'Na Chelsea, Lyon en Milan nog meer interesse voor sterkhouder Gent - speler Club Brugge genoemd als alternatief'

Afgelopen winter zag KAA Gent met Malick Fofana, Gift Orban én Hugo Cuypers heel wat kwaliteit vertrekken. Mogelijk volgen er ook aankomende zomer opnieuw een aantal uitgaande transfers. Het mag niet worden uitgesloten in ieder geval, want er komt steeds meer aandacht.

Archie Brown werd vorige maand 22 jaar, maar de Engelse flankverdediger zit zeker nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden. Hij werd intrinsiek gehaald als centrale verdediger, maar maakte al snel indruk op de linkerflank.

Halfweg het seizoen was hij een van de sterkhouders van Gent én van de Jupiler Pro League, wat hem een nominatie opleverde in ons team halfweg de reguliere competitie. Ook zaten er de voorbije maanden heel wat scouts voor hem in de tribunes.

Met name Chelsea was al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger van KAA Gent. Daarna roerden ook Olympique Lyon, AC Milan, Lazio, Aston Villa en Crystal Palace zich en nu is ook Besiktas in de markt voor de speler volgens Turkse bronnen.

De Cuyper als alternatief

Chelsea was met dank aan Todd Boehly de koploper voor Brown. En dus denken de andere ploegen die een vleugelverdediger willen ondertussen al aan andere mogelijkheden vanuit de Jupiler Pro League deze zomer.

Zo zou al minstens Besiktas volgens Turkse media Maxim De Cuyper als alternatief voor Brown naar voren hebben geschoven. En ook vanuit Italië is er wel wat interesse in de Rode Duivel. Die mocht op dit EK wel nog niet spelen.