Na Blessin lijkt ook revelatie Amoura steeds meer op weg naar de uitgang bij Union

Nog meer slecht nieuws in Brussel. Na coach Blessin lijkt ook Amoura op weg naar Duitsland.

Volgens journalist Sacha Tavolieri is Union in gesprek met het Duitse Wolfsburg. Het zou gaan om een transfer van Amoura voor 15 miljoen. In Duitsland ligt een contract van vier jaar klaar voor de Algerijn.

🇩🇪 Le #VfLWolfsburg & l’Union St.Gilloise discutent pour Mohamed Amoura autour d’un transfert supérieur à 15M€.

🇩🇿🗣️ Au départ peu optimiste quant à la concrétisation du dossier, le club allemand croit désormais en ses chances et a fait de l'Algérien une…

Na Blessin lijkt dus opnieuw een belangrijke pion te vertrekken uit Brussel. Naast Amoura is de toekomst van zowel Puertas als Machida ook nog steeds onzeker bij Union. Er dreigt opnieuw een leegloop te gebeuren.

Mohamed Al Amine Amoura zoals de Algerijn voluit heet speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden voor Union. Daarin haalde hij 25 keer de basiself van Blessin. De kleine aanvaller kon een zeer goede indruk maken.

In de Jupiler Pro League vond Amoura achttien keer de weg naar doel. Met dat aantal doelpunten eindigde Amoura derde in de topschutterslijst. Enkel Denkey (27 doelpunten) en Dreyer (19 doelpunten) deden beter.

Het is duidelijk dat Amoura een grote leegte zal achterlaten in het Dudenpark. Union zal opzoek moeten gaan naar een vervanger of kansen geven aan Gustaf Nilsson en Eckert Ayensa.