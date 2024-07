Will Still wil Anderlecht verlossen van overbodige (?) speler (al kan die nog een tweede kans krijgen)

Volgend seizoen staat Will Still voor een nieuwe uitdaging. De voormalige coach van Stade de Reims is nu de trainer van Racing Lens en zou graag een speler terug willen halen die het niet heeft gered in de Ligue 1.

Alexis Flips (24 jaar) kwam bij RSC Anderlecht aan met grote adelbrieven. Als elegante middenvelder, nummer 10 met een speelstijl die perfect leek voor Sporting, werd Flips echter nooit op zijn beste positie gebruikt door Brian Riemer en overtuigde hij niet in 13 wedstrijden. Tijdens de tweede helft van het seizoen werd Alexis Flips uitgeleend aan Ankaragücü, waar hij 12 wedstrijden speelde en een beslissende pass gaf. Niet genoeg om terug te keren naar Anderlecht als een potentiële basisspeler. Een vertrek deze zomer lijkt mogelijk voor de Fransman, die nog steeds een contract heeft tot 2028. Volgens Foot Mercato staat Flips op het verlanglijstje van Racing Lens, vooral vanwege zijn voormalige coach Will Still. De twee werkten samen bij Stade de Reims, waar Still de creatieve middenvelder, opgeleid bij LOSC, erg waardeerde. Het is onduidelijk of Brian Riemer Alexis Flips deze zomer een nieuwe kans zal geven, of dat een aanzienlijk bod Anderlecht zou kunnen overtuigen om hem te laten gaan. Anderlecht heeft vorige zomer 3,5 miljoen uitgegeven om Flips bij Reims weg te halen. Bij Stade de Reims speelde Alexis Flips 65 wedstrijden, waar hij 9 keer scoorde en 10 beslissende passes gaf. Sinds zijn komst naar Anderlecht heeft hij echter noch gescoord noch een assist gegeven.