Vindt Club Brugge een oplossing in eigen land? 'Twee Belgische clubs geïnteresseerd in Dedryck Boyata'

Club Brugge zit momenteel met een aantal spelers die mogen vertrekken. Eentje daarvan is Dedryck Boyata.

Club Brugge is ondertussen op stage vertrokken naar het Brabantse Sint-Michielsgestel. Club trok met een 31-koppige groep naar Nederland.

Ook Dedryck Boyata is erbij, al is hij voor Club Brugge een overbodige speler geworden. Zeker gezien zijn grote loonlast zou blauw-zwart hem graag zien vertrekken.

Het Laatste Nieuws weet dat er wel de nodige interesse is voor de ex-Rode Duivel. De krant meldt dat er Turkse clubs, en ook twee Belgische clubs geïnteresseerd zijn. Over welke clubs het gaat, is niet geweten.

Boyata kwam twee jaar geleden aan bij Club Brugge, dat toen 2 miljoen euro betaalde aan Hertha BSC. Uiteindelijk speelde hij slechts 26 matchen voor blauw-zwart.

Hij kon daarin één keer scoren. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 500.000 euro geschat. De verdediger is momenteel 33 jaar oud.