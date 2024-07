AS Roma komt met opvallend voorstel aankloppen in Jupiler Pro League

AS Roma wil doelman Arnaud Bodart nog steeds inlijven. Daartoe willen ze ook vrij ver gaan. Er liggen miljoenen op tafel, maar mogelijk komt er een heel speciale constructie om hem uiteindelijk te gaan binnenhalen.

De transfer van Arnaud Bodart leek een maand geleden al (zo goed als) rond. Standard en AS Roma zetten toen volgens diverse bronnen de laatste punten en komma's op papier. Voor de Belgische traditieclub zijn de miljoenen méér dan welkom.

De 26-jarige doelman van Standard moet in Rome de doublure worden van Mile Svilar. Bodart en Roma hebben al langer dan vandaag een mondeling akkoord, maar op clubniveau blijft het wachten tot de deal rond is.

Twee miljoen euro en twee spelers voor Bodart?

Standard probeert in extremis het uiterste uit de brand te slepen. De marktwaarde van Bodart wordt door Transfermarkt geschat op zes miljoen euro, maar de effectieve transersom zal uiteindelijk tussen vier en vijf miljoen euro liggen.

© photonews

Of dat was toch wat de Rouches in gedachten hadden, want de Romeinen komen nu met een heel ander voorstel op de proppen. Zij zouden twee miljoen euro willen betalen, maar ook nog eens twee spelers naar Sclessin sturen.

Twee jonge talenten die mogelijk voor meerwaarde kunnen zorgen op termijn. Standard heeft het geld hard nodig en dus is de vraag wat ze met dit voorstel zullen gaan doen. We houden u de komende dagen zeker op de hoogte.