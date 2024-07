🎥 Union maakt indruk tegen Portugese landskampioen, Noah Sadiki en Promise David doen fans al watertanden

Union Saint-Gilloise zet zijn zomerse voorbereiding voort. Na een 2-1 overwinning tegen Go Ahead Eagles - de eerste onder de nieuwe coach Sebastien Pocognoli - en een overwinning op PAOK met hetzelfde resultaat, stonden ze woensdag tegenover Sporting CP.

De wedstrijd vond plaats in het Algarve-stadion in Almancil (Portugal). Dit was de opstelling waar Sébastien Pocognoli deze wedstrijd mee startte.

Een opstelling die sterk lijkt op een normale basiself, met dus ook Anouar Ait El Hadj, die deze zomer overkwam van Genk. Union stond lange tijd achter in de wedstrijd, maar wist uiteindelijk gelijk te maken.

Noah Sadiki verkleinde de achterstand met een prachtig afstandsschot in het laatste kwartier. Na een geweldige assist van Teklab, scoorde zomeraanwinst Promise David in de laatste minuten de gelijkmaker.

Sadiki has learned how to shoot. Brace yourselves 🔥

🔥 Union scouting did it again. Striker signed from the Estonian Premier League scores against Sporting CP, assist from winger signed in the German third division.

Promise David & Henok Teklab, remember their names.



Promise David & Henok Teklab, remember their names.#SCPUSG pic.twitter.com/LNapRAJUzQ