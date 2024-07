La Gazzetta dello Sport is formeel: 'Belgische verdediger mag niét weg en krijgt volwaardige kans bij Inter'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zinho Vanheusden moet niet langer op zoek naar een nieuwe club. De verdediger heeft deze week héél goed nieuws gekregen van Internazionale FC.

Zinho Vanheusden is stilaan een meubelstuk - soms mogen we ook eens een beetje overdrijven - bij Internazionale FC. De (nog altijd maar) 24-jarige verdediger verruilde de jeugd van Standard in 2015 voor zijn Ieeftijdsgenoten van Internazionale FC.

Inmiddels droeg Vanheusden het shirt van achtereenvolgens Standard, Genoa CFC, AZ Alkmaar en... opnieuw het rood en wit van de Rouches. Al mogen de Luikenaren een definitieve terugkeer van het jeudgproduct vergeten.

Ondanks alle blessureleed van de voorbije jaren gelooft Inter nog volop in de kwaliteiten van de éénvoudig Rode Duivel. En dat toont de Italiaanse topclub deze keer niét met woorden, maar met daden.

La Gazzetta dello Sport weet dat Simone Inzaghi Vanheusden de komende weken en maanden volop zijn kans zal geven om door te breken bij Inter. Meer zelfs: de verdediger krijgt sowieso de kans tot de jaarwisseling om te overtuigen.

Op die manier krijgt Vanheusden de kans om een doorbraak te forceren aan de Italiaanse top. En wat als het toch niet zou lukken in Milaan? Een speler met wedstrijden voor zo'n club op de teller is altijd gegeerd door andere clubs.