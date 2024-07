'Niet te onderschatten ontwikkelingen in het transferdossier van Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha'

Gaat Antwerp er in slagen om Michel-Ange Balikwisha te houden? Een nieuwe ontwikkeling in zijn transferdossier zou hem wel eens naar de uitgang kunnen duwen.

Transferexpert Sacha Tavolieri had enkele dagen geleden al gemeld dat Celtic Glasgow zijn oog op de Balikwisha van Antwerp had laten vallen. Dat is toch niet de eerste de beste club. De Schotten zouden ook onderhandelingen aanknopen met de entourage van de speler, om de mogelijkheden te onderzoeken.

Er is nu opnieuw een ontwikkeling in deze zaak. Celtic-coach Brendan Rogers heeft volgens diezelfde Tavolieri een persoonlijk onderhoud met Balikwisha achter de rug. Dat is misschien niet zo opzienbarend, aangezien er toch al besprekingen liepen om te kijken of een transfer deze zomer tot de opties behoorde.

Gesprek met Rogers kan wat losmaken

Als de onderhandelingen het makelaarsniveau of de besprekingen tussen de clubs overstijgen, dat is vaak wel het moment dat er heel wat in een stroomversnelling kan komen. Een persoonlijk gesprek tussen de speler die in de schijnwerpers staat en de coach van de geïnteresseerde club, kan zeker wel heel wat wat losmaken.

🇧🇪☘️ Brendan Rodgers got a talk with Michel-Ange Balikwisha. Interest of #CelticFC’s once again confirmed.



🇫🇷 These last hours, player side got also in touch with Stade Rennais sports director Frederic Massara to substitute Martin Terrier. Something to keep a eye on. #SRFC… https://t.co/BFgH7CDZnm pic.twitter.com/zVN7cISrdr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2024

Het is iets wat misschien onderschat wordt, maar echt niet onbelangrijk is. Voor de coach is het een kans om duidelijk uit te leggen wat zijn voetbalfilosofie is en hoe hij denkt de speler in kwestie te kunnen inpassen. Vaak hoor je toch van spelers die een transfer maken dat het belangrijk was dat de trainer hen echt wel wou halen.

Nog een ploeg in de dans voor Balikwisha

Er moet wellicht nog wat water naar de zee vloeien om tot een akkoord te komen, voor Antwerp zijn het wel belangrijke dagen. Celtic heeft zijn interesse in elk geval bevestigd. Ondertussen zou de entourage van Balikwisha ook in contact staan met Rennes met het oog op een transfer.