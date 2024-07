Bij Union SG zijn ze furieus: "De situatie is heel simpel en triest"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union wil een nieuw stadion bouwen op de Bemptsite, maar dat lijkt niet zomaar te gaan. De gemeente in Vorst zorgt voor moeilijkheden.

Union SG heeft plannen voor een nieuw stadion op de Bemptsite, maar dat lijkt er voor het eerst nog niet te komen. Union-CEO Philippe Bormans was niet te spreken over de houding van de gemeente Vorst.

"De situatie is heel simpel en triest. We hebben al het nodige gedaan. De regio heeft ook gepusht, maar de gemeente zet de kwestie niet op de agenda. Het dossier blijft geblokkeerd tot na de verkiezingen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"De gemeente beweert altijd te willen onderhandelen. Maar dat is niet het geval. Ze weigert al zes jaar om een beslissing te nemen, terwijl dat nochtans deel uitmaakt van haar takenpakket. Al zes jaar wachten we op een concrete beslissing, positief of negatief. Dan kan je niet zeggen dat je open meewerkt", gaat hij verder.

Bormans zegt dat Union op deze manier niet aan haar toekomst kan werken. "Het is onmogelijk om plannen te maken op lange termijn", zegt Bormans.

"We moeten voor onze Europese wedstrijden een tour door België maken. Het stadiondossier is op lange termijn het grootste gevaar voor de club", besluit hij.