Een terugkeer naar Anderlecht? Sebastiaan Bornauw antwoordt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Sebastiaan Bornauw was de galawedstrijd tegen Anderlecht een zeer speciale. Hij maakte zijn debuut bij paars-wit en zijn vader, Kenneth, is er CEO Non-sports.

Anderlecht speelde zaterdag een galawedstrijd tegen het Duitse Wolfsburg. Paars-wit won uiteindelijk met 2-1 na doelpunten van Dolberg en Angulo.

Sebastiaan Bornauw kwam zo nog eens in het Lotto Park, hij speelde met Wolfsburg mee. Voor de verdediger was het een zeer speciale wedstrijd.

Hij maakte er in 2018 zijn debuut als jong talent. Nadien trok hij naar 1. FC Köln en later kwam hij bij Wolfsburg terecht. Zijn vader Kenneth werkt bij paars-wit als CEO Non-sports.

Hij vertelde bij Het Nieuwsblad dat hij nog steeds alle wedstrijden van zijn ex-club bekijkt. "Ik was blij dat Anderlecht weer meedeed voor de prijzen. Ik kijk nog naar alle matchen en daarna bel ik naar mijn vader voor een debriefing", begon hij.

"Dat doet mijn pa ook na mijn wedstrijden bij Wolfsburg. Wij zijn eigenlijk als twee goeie vrienden. De familie wordt gek van ons als we op feestjes over voetbal discussiëren en niet kunnen ophouden."

Zou de verdediger een terugkeer naar Anderlecht zien zitten? "Ik ben nog niet bezig met een terugkeer en heb vooral nog goesting in een mooie carrière in het buitenland. Al zal ik Anderlecht altijd dankbaar blijven. Wie weet ga ik ooit voor een functie binnen de jeugdopleiding van RSCA. Dat zou me nog liggen", besluit hij.