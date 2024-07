Nog steeds geblesseerd, maar Thorgan Hazard steelt de show én spreekt steile ambities Anderlecht uit

Thorgan Hazard was ook aanwezig op de fandag in Anderlecht afgelopen zaterdag. In actie kwam de Rode Duivel uiteraard nog niet, maar toch sprak hij de fans en de pers welwillend toe. En hij droomt toch ook wel groot.

Om te beginnen: we gaan Thorgan Hazard nog niet meteen terugzien op een voetbalveld. De Rode Duivel scheurde in de Champions Play-off eind april tegen Union zijn voorste kruisband van de rechterknie en staat minstens zes maanden aan de kant.

De kans dat hij in 2024 nog eens een wedstrijd speelt? Die kans blijft voorlopig klein, al revalideert de speler ondertussen rustig verder. En in die hoedanigheid is hij ook al de hele voorbereiding steeds in de buurt van de A-kern te vinden.

Het geeft het zichtbaar rust en dat gaf hij ook aan op de fandag. Het gaat goed met hem en hij kan niet wachten om binnen enkele maanden terug op een voetbalveld te staan, al zal er dus wel nog het nodige geduld moeten zijn.

Titeldromen ook bij Thorgan Hazard?

Toch is de spelmaker optimistisch, ook al is hij er zelf nog niet bij: "De sterkte kan misschien in de breedte van onze kern zitten later in het seizoen", aldus Hazard. Mogelijk dat er ook nog wat versterkingen moeten worden aangetrokken.

Daarna lijkt veel mogelijk, zoals ook Yari Verschaeren al aangaf. En dat liet ook Thorgan Hazard met een opvallend blond kopje duidelijk verstaan: "We willen opnieuw meestrijden in de Champions' Play-off. En dan hopelijk met een betere afloop als vorig seizoen."