Degradatiekandidaat? Trainer van STVV spreekt klare taal over match zonder publiek in Anderlecht

STVV onderging een stevige metamorfose richting het nieuwe seizoen. De ploeg opent de nieuwe competitie op bezoek bij RSC Anderlecht.

STVV zag heel wat sterkhouders en trainer Christian Fink vertrekken. In heel wat lijstjes staan de Kanaries als een degradatiekandidaat geboekt.

Trainer Christian Lattanzio trekt het hem niet echt aan op dit moment. “Ik word betaald om STVV goed te laten presteren, niet om commentaar te geven op prognoses van journalisten en analisten”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Al begrijpt hij die uitspraken wel over de club. “Er zijn zes basisspelers weg, meerdere pionnen ontbreken nog en we wachten op aanvallende versterking. Dus onlogisch is die voorspelling niet.”

Geen publiek in Lotto Park

Toch is er nog veel op stapel. “Maar je moet intussen ook weten dat de bazen van de club de ploeg altijd weer op de rails hebben gebracht. Binnen enkele weken zal de situatie helemaal anders zijn. In België start de competitie nu eenmaal heel erg vroeg. Ik vraag positivisme en geduld.”

De eerste opdracht is Anderlecht, zonder publiek. Mogelijk speelt dat wel in het voordeel van STVV.

“Een thuispubliek kan een groep altijd nog meer energie geven. Elk klein voordeel moeten we aangrijpen om iets te halen tegen het grote Anderlecht. Het blijft wel jammer voor onze fans. Ik maakte dit nooit eerder mee, spelen zonder volk”, besluit Lattanzio.