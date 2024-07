OFFICIEEL: KAA Gent zwaait na bijna 3,5 jaar zijn Tita Tovenaar uit: "Ik kom zeker nog terug"

Het afscheid dat er zat aan te komen is nu een feit. KAA Gent en zijn Tita Tovenaar gaan na een samenwerking van bijna 3,5 jaar uiteen.

Tarik Tissoudali arriveerde in februari 2021 in Gent en heeft sindsdien de fans verblijd met zijn vele dribbels. Het voornaamste was dat hij daar ook geregeld rendement aan koppelde in de vorm van statistieken. Met 56 doelpunten en 21 assists heeft de Marokkaan enorm zijn stempel gedrukt tijdens zijn passage bij de Buffalo's.

Het is extra straf als je er rekening mee houdt dat Tissoudali ook moest terugkomen van een zware kruisbandblessure in 2022. Het voorgaande seizoen was hij net helemaal ontbolsterd, met maar liefst 27 doelpunten over alle competities heen. Ze gaan hem in Gent zeker nog missen, zoveel is wel duidelijk.

Tissoudali naar PAOK Saloniki

Tissoudali verwezenlijkt op zijn 31ste een transfer naar het Griekse PAOK Saloniki. "Toen ik hoorde dat de transfer rond geraakt was, kreeg ik een krop in mijn keel", aldus Tissoudali in een emotionele reactie. "Het afscheid van de club, spelers, staf en supporters is voor mij erg emotioneel. Deze warme club heeft veel voor mij betekend."

Zelfs bij het nieuws van zijn vertrek kondigt hij al een terugkeer aan, in welke hoedanigheid dat dan ook mag zijn. "Ik kan alleen maar positief zijn over mijn periode hier en wil iedereen oprecht bedanken. Deze keuze moest ik maken, maar ik kom zeker nog terug." Ze mogen hem dus nog eens verwachten in de Planet Group Arena.

Lof van Vidarsson

"KAA Gent heeft in zijn geschiedenis een aantal voetballers "pur sang" gehad en Tarik is er daar absoluut een van. Mensen kwamen voor hem naar het stadion. Hij was een man met een mening, geliefd op en naast het veld", heeft Arnar Vidarsson niets dan lof voor hem.