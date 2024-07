Anderlecht kan héél snel volgende transfer voorstellen: 'Dit betaalt paars-wit om Foket terug naar België te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Thomas Foket naar RSC Anderlecht zit in een afrondende fase. De tienvoudig Rode Duivel gaat een contract voor drie seizoenen tekenen bij de Belgische recordkampioen.

RSC Anderlecht had al langer een mondeling akkoord met Thomas Foket over een transfer. Er ligt in het Lotto Park een driejarig contract klaar voor de flankspeler.

La Dernière Heure weet dat ook Anderlecht en Stade Reims een akkoord naderen. De punten en komma's moeten nog op de juiste plaats gezet worden, maar de deal is zo goed als rond.

Anderlecht betaalt een slordige drie miljoen euro om Foket terug naar België te halen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde dan wel op zes miljoen euro, maar in Frankrijk was Foket op een zijspoor beland. Bovendien loopt zijn contract aan het einde van het seizoen af.

De komst van Foket en de nakende contractverlenging van Killian Sardella zorgt er evenwel voor dat er geen plaats meer is voor Louis Patris in de paars-witte vestiaire. Ook voor hem wordt naar een oplossing - in Italië? - gezocht.

KAA Gent en RSC Anderlecht zijn de clubs van mijn hart

Foket zelf zal alvast opgetogen zijn met zijn transfer. "KAA Gent en Anderlecht zijn de clubs van mijn hart", liet de Brusselaar in het verleden al optekenen. De kans is dus héél groot dat hij ook effectief voor beide teams zal gespeeld hebben.