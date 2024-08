Blessureleed voorbij? Belgisch toptalent laat zich opmerken tijdens voorbereiding: eindelijk de doorbraak?

Julian Duranville heeft de afgelopen maanden veel blessureleed gekend. Momenteel is de jonge Belg met zijn club Dortmund op tournee in Azië, waar hij langzaam herstelt van zijn blessure.

De trainingen verliepen goed, waardoor het 18-jarige talent weer kon deelnemen aan een oefenwedstrijd.

In de 77e minuut van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal betrad Duranville het veld. Daar liet hij de nieuwe trainer Sahin meteen zien wat voor talent hij in huis heeft.

Met een versnelling in het strafschopgebied liet de voormalige speler van Neerpede zijn tegenstander letterlijk staan voordat hij een perfecte voorzet gaf aan Marcel Sabitzer. Wat Dortmund in staat stelde om een gelijkspel (2-2) af te dwingen in de 107e minuut.

Duranville maakte in de winter van 2023 een overstap van Anderlecht naar Borussia Dortmund. Mede door blessureleed wist onze landgenoot maar slechts drie keer in te vallen in de Bundesliga. Zal zijn lichaam hem eindelijk met rust laten in de komende maanden?

Voor Dortmund begint het nieuwe Bundesligaseizoen op 24 augustus met een thuiswedstrijd tegen Frankfurt. Vorig jaar eindigde Die Borussen op een vijfde plaats in de Bundesliga en verloor het de Champions League-finale van Real Madrid.