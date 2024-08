OH Leuven-speler Birger Verstraete waarschuwt Anderlecht al even

Anderlecht kan een derde opeenvolgende overwinning behalen tegen OH Leuven. Birger Verstraete blikte al even vooruit op de wedstrijd.

Deze zomer keerde Birger Verstraete terug naar de Belgische competitie na een seizoen bij Aris Saloniki: "Ik had niet echt een integratieperiode nodig. Het is een fijne groep die mijn integratie heeft vergemakkelijkt. Leuven is een bekende naam geworden in de Pro League, de eerste weken hier verliepen heel positief", verklaarde hij op de website van de club.

De voormalige speler van Antwerp, KAA Gent, KV Kortrijk, Club Brugge en KV Mechelen maakte zijn eerste start als basisspeler afgelopen weekend. Hij bracht meteen een meerwaarde: Leuven won met 3-1 van Genk.

"We leverden een volwassen prestatie. Ik denk dat we hen een beetje hebben verrast door man op man te spelen, maar er was ook veel mentaliteit en grinta, het was een verdiende overwinning. Het geeft natuurlijk vertrouwen om een grote club te verslaan, zeker op deze manier. We hebben bijna al onze duels gewonnen, het had meer dan 2-0 kunnen zijn bij rust," legt Verstraete uit.

Anderlecht is dus gewaarschuwd: "Naar het Lotto Park gaan is nooit eenvoudig, maar ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in onze kwaliteiten. Als alles goed gaat, kunnen we iets gaan halen op Anderlecht."

Verstraete verwacht een warm onthaal: "Ik denk dat Anderlecht erg enthousiast van start zal gaan. Het wordt hun eerste wedstrijd voor eigen publiek (de openingswedstrijd tegen Sint-Truiden was zonder publiek n.v.d.r.), met een vol stadion. We moeten de eerste 20 minuten standhouden en ons daarna in de wedstrijd knokken."