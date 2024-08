📷 'Anderlecht heeft nieuwe rechtsbuiten uit Brazilië op het oog'

RSC Anderlecht doet het met 7 op 9 niet slecht dit seizoen in de Jupiler Pro League, maar de hunkering naar goed voetbal is bijzonder groot en doet zelfs bij een goede start de supporters van paarswit morren.

Trainer Brian Riemer gaf het al aan en ook elke speler van RSC Anderlecht laat in gelijk welk interview weten dat het een kwestie van tijd is vooraleer paarswit ook met goed voetbal zal weten uit te pakken.

Daarvoor is tijd nodig, om automatismen op te bouwen, maar ook extra versterkingen zullen moeten bijdragen tot een kwaliteitsinjectie voor het voetbal van paarswit.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Anderlecht bezig met het monitoren van Rayan Vitor. De pas 18 jaar geworden Braziliaan ligt nog tot eind 2025 onder contract bij Vasco Da Gama in Rio de Janeiro.

De rechtsbuiten heeft wel een stevig prijskaartje. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 6 miljoen euro. Een bod zou Jesper Fredberg op dit moment wel nog niet gedaan hebben, zo klinkt het.

🟣 Infos #RSCA :

🇧🇷 Sporting #Anderlecht currently monitoring Rayan Vitor from Vasco da Gama. Mauve didn’t made any offer yet for the Brazilian right winger. One to watch.

⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/8A5tCiTmLA