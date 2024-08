Timmy Simons wordt nu al in een rijtje met Vincent Kompany en Philippe Clement gezet: "Ik leg zijn mapje bovenaan"

Timmy Simons speelt morgen tegen KAA Gent om zijn perfect rapport te behouden. Westerlo pronkt immers helemaal bovenaan met fris van de lever voetbal. Volgens Kris Van Der Haegen, opleidingshoofd van de trainerscursus van de KBVB, geen toeval.

Simons speelde één interland onder Roberto Martinez en kwam dus in aanmerking voor het versnelde trainersprogramma voor internationals. Daar zat hij in dezelfde klas als Vincent Kompany.

Van Der Haegen heeft niets dan lof voor Simons zijn tactisch inzicht. "Timmy de trainer is zoals Timmy de speler. Ten eerste is hij superprofessioneel. Bij Dender zette hij - tot zover het budget dat toeliet - alles op punt", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

"Hij is ook erg taakgericht. Hij legt spelers heel goed uit wat hij verlangt en maakt het niet te moeilijk. Op het veld was dat ook zo: hij was niet de spectaculairste, wel de efficiëntste. En hij is gewoon heel nederig en normaal."

Simons is ook niet verdedigend ingesteld als trainer. "Hoewel hij vroeger voor organisatie zorgde, is Timmy bovendien iemand die zijn teams zo veel mogelijk wil zien aanvallen. Westerlo maakte een fantastische keuze door hem aan te stellen, als rolmodel in het Belgisch voetbal."

"Ik zie hem het ver schoppen. Ik denk dat zijn weg sowieso uitgestippeld is om ergens met Club Brugge te kruisen. Ook vanuit Nederland en Duitsland, waar hij een goeie reputatie geniet, zal wel interesse komen. Mocht ik het over enkele jaren voor het zeggen hebben, dan zou ik zijn mapje bovenaan mijn bureau leggen als er een nieuwe bondscoach nodig is. Ik zet hem in het lijstje met Kompany en Clement. Mannen die, net als Gerets en Preud'homme, iets betekend hebben als speler én als trainer."