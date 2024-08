Fellaini spreekt ambities uit voor Francs Borains: "We hebben voldoende kwaliteit, maar..."

Vorig seizoen kwam het opvallende nieuws naar buiten dat voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini zou investeren in 1B-team Francs Borains, de club van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Vandaag spreekt hij zijn ambities uit voor de club.

Fellaini speelde eerder al bij de jeugd van Borains voordat hij via Charleroi naar Standard trok. Bij de Luikenaars won hij de Gouden Schoen en versierde hij een transfer naar Engeland, waar hij zijn hoogdagen beleefde bij Everton en Manchester United.

De 36-jarige Fellaini kondigde begin dit jaar zijn afscheid als profvoetballer aan. Bij de Rode Duivels behaalde hij 87 caps en scoorde hij 18 keer. Na zijn voetbalcarrière richt Fellaini zich op zijn club Francs Borains.

In een interview met DAZN spreekt de ex-Rode Duivel over de ambities van zijn club. "Dit seizoen is het doel om stabiel te zijn. Ik denk dat we goed aan het seizoen moeten beginnen om onze doelstellingen te behalen. We hebben goede spelers en geweldige medewerkers in de club. Het is nu aan ons om daar goed mee om te gaan.”

De club speelt dit seizoen voor de tweede keer op rij in de Challenger Pro League. “We moeten eerst een vaste waarde worden in de Tweede Klasse voordat we verdere stappen kunnen zetten. Je hebt tijd nodig om een stabiele club op te bouwen, zowel qua spelersgroep als infrastructuur.”

Francs Borains verloor afgelopen zondag thuis met 0-1 van La Louvière. Deze vrijdag maken ze een verplaatsing naar Lokeren-Temse. Direct een cruciale wedstrijd willen ze de competitie niet beginnen met een 0 op 6.