Fredberg geeft transfertarget op en richt zich op andere prioriteiten, tijd begint te dringen voor Anderlecht

De transferactiviteit op Anderlecht is nog niet wat de supporters ervan verwacht hadden. De ploeg is defensief versterkt, maar aanvallend is er nog niets bijgekomen. Jesper Fredberg heeft intussen ook één van zijn targets laten varen.

De voorbije dagen was er veel te doen over de komst van Niklas Dorsch. Anderlecht was geïnteresseerd in de Duitse verdedigende middenvelder, maar bij Augsburg wilden ze niet al te veel meewerken. De Duitse club wou hem ook niet per se verkopen. Een deal zit er niet in en Fredberg heeft beslist om zijn energie in andere dossiers te steken. Een winger en een creatieve middenvelder dus. Dat waren sowieso de prioriteiten sinds het begin van de mercato, maar het zijn ook dure profielen en niet makkelijk los te weken. Christian Eriksen is daarvoor nog steeds een mogelijkheid en voor de positie van extra winger passeerden er al heel wat namen, onder andere Ibrahim Salah en Tiago Gouveia. De kans is echter groot dat Fredberg met een heel andere naam op de proppen komt. Voor de positie van verdedigende middenvelder moet er dus een opportuniteit op de proppen komen als de CEO Sports nog wil schakelen. Mats Rits is er nog steeds, maar liefst wil hij ook een echte concurrent voor hem. De komende weken moeten de prijzen normaal gezien zakken en Fredberg is geduldig. Al zitten de supporters van paars-wit wel op hete kolen. Dat Anderlecht punten blijft pakken, geeft hem wel respijt.