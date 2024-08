Jeugdproduct Anderlecht moet Beerschot redden van degradatie

Promovendus Beerschot heeft sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League nog niet kunnen overtuigen. De ploeg van Dirk Kuyt heeft nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Het is dus hoog tijd voor versterking voordat de transferperiode sluit, en die lijken ze nu in de aanval gevonden te hebben.

Volgens Nieuwsblad journalist Pieter-Jan Calcoen verhuist Antoine Colassin naar Beerschot. Anderlecht en Beerschot zijn de transfer definitief aan het afronden. Binnenkort wordt het nieuws officieel vermeld.

Colassin genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, waar hij ook zijn debuut maakte. Tijdens zijn periode bij Paars-Wit werd hij uitgeleend aan Zulte-Waregem en Heerenveen. Momenteel speelt de spits bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

In de Challenger Pro League heeft de 23-jarige spits vier keer gescoord in 16 wedstrijden. Voor de eerste ploeg van Anderlecht maakte hij al drie doelpunten.

Beerschot was lange tijd niet de enige ploeg die interesse had in de jonge Belg. Ook Sporting Charleroi toonde interesse in de aanvaller. Nu lijkt het erop dat de spits daadwerkelijk naar Beerschot verhuist.

De Kielse Ratten staan momenteel laatste in de Jupiler Pro League met slechts 1 punt uit vijf wedstrijden. Een goede aanvaller is zeker nodig in Antwerpen als ze degradatie willen voorkomen.