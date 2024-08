Vandenbempt durft het bijna niet uit te spreken, maar... "Gaat het nu dan wel gebeuren?"

Union SG is al drie seizoenen lang de revelatie in de Jupiler Pro League geweest. Sinds ze terugkeerden in 1A verkochten ze elk seizoen hun beste spelers en wisselden ze van coach, maar telkens speelden ze bovenaan mee. Dat lijkt dit seizoen wel anders uit te draaien.

Union verkocht alweer zijn beste spelers, maar komt heel traag op gang dit seizoen. Tegen Slavia Praag gingen ze er kansloos uit in de Champions League en in de competitie pakten ze 8 op 15, tegen toch niet de sterkste tegenstanders. "Er zijn zeker excuses voor Union, die het voor de nieuwe trainer Sébastien Pocognoli niet gemakkelijk maken", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Met Nilsson, Amoura en deels ook Puertas zijn drie absolute sterkhouders met straffe statistieken er niet meer bij. En zeker gisteren waren er nog heel wat geblesseerden afwezig." Vandenbempt krijgt wel het gevoel dat het niet allemaal van een leien dakje gaat lopen voor de Brusselaars dit seizoen. "Naarmate de wedstrijden elkaar opvolgen, begin je wel stilaan meer en meer te denken: gaat het nu dan wel gebeuren?" "Wat we dit jaar vooraf niet meer hadden durven te zeggen - want dat hadden we de vorige jaren altijd gedaan en Union heeft elke keer opnieuw ons ongelijk bewezen. Namelijk: je kan niet ongestraft zoveel kwaliteit wegdoen, weer een nieuwe trainer aanstellen en nog altijd absolute top zijn." De transfers lijken op dit moment dan ook niet aan de enkels van hun voorgangers te komen. "Nieuwkomers als Fuseini, Khalaili, David geven vooralsnog niet de indruk dat het opnieuw absolute toppers zullen zijn, net zoals El Hadj nog niet toont dat hij de vervanger van Puertas kan zijn."